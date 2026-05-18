Banksy al MAR | il Flower Thrower sfida la storia tra i capolavori

Al MAR di Napoli si può ammirare una delle opere più note di Banksy, il “Flower Thrower”, esposta tra i capolavori della collezione. La mostra mette in confronto la street art dell’artista britannico con le opere dei maestri classici presenti nella Loggetta Lombardesca. Sono presenti anche artisti contemporanei che utilizzano tecniche e linguaggi diversi per mettere in discussione i canoni tradizionali dell’arte. La mostra si concentra sull’interazione tra le diverse epoche e le pratiche artistiche.

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? Domande chiave Come può la street art di Banksy dialogare con i maestri classici?. Chi sono gli artisti che sfidano la tradizione nella Loggetta Lombardesca?. Perché la fotografia di Paolo Roversi richiama l'estetica dei mosaici ravennati?. Quale legame unisce il gesto di Banksy alle opere di Cattelan?.? In Breve Dialogo tra opere di Vasari, Guercino, Klimt e Cattelan nella Loggetta Lombardesca.. Nuova esposizione fotografica di Paolo Roversi curata da Chiara Bardelli Nonino dal 21 maggio.. Collezione include mosaici contemporanei e installazione sacrale di Edoardo Tresoldi.. Ritratti di Naomi Campbell e Kate Moss nella Galleria Paolo Roversi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banksy al MAR: il Flower Thrower sfida la storia tra i capolavori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alle radici di Banksy tra storia, dissenso e cultura urbana. Al via la mostra a BolognaE in questo contesto che prendono forma immagini destinate a diventare universali, come Girl with Balloon, la ragazza con il palloncino rosso a forma... Louvre: un viaggio tra 35.000 capolavori e la storia dell’umanità? Punti chiave Quali tesori nascosti oltre la Gioconda attendono i visitatori? Come convive la piramide moderna con l'antico palazzo rinascimentale?... Il pacifismo di Banksy e le visioni di Cattelandi Chiara Giacobelli Un mazzo di fiori, brandito con la tensione muscolare di chi è pronto a scagliare una pietra, ... quotidiano.net