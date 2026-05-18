Le banche italiane hanno registrato un utile di 7,4 miliardi di euro nel periodo più recente, con un incremento rispetto ai anni precedenti. Questo risultato si accompagna a un aumento delle entrate derivanti principalmente da commissioni e servizi assicurativi offerti ai clienti. Nonostante la riduzione del numero di dipendenti, le strategie commerciali hanno portato a una crescita dei ricavi attraverso canali diversi da quelli tradizionali. In questo scenario, le modalità di guadagno si sono evolute, puntando maggiormente su attività di consulenza e prodotti finanziari.

? Punti chiave Come fanno le banche a guadagnare di più con meno dipendenti?. Perché i profitti derivano sempre più da commissioni e assicurazioni?. Chi sta beneficiando davvero della nuova distribuzione della ricchezza bancaria?. Quali conseguenze avrà la digitalizzazione sui posti di lavoro in filiale?.? In Breve Commissioni nette cresciute del 4% con proventi assicurativi balzati del 19,3%.. Coefficiente costincome al 37,3% contro il 51% della media europea.. Personale ridotto di 4.729 unità e 375 sportesi rispetto al primo trimestre 2025.. Riccardo Colombani chiede redistribuzione valore dopo crescita 230% indice Ftse Italia Banche..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banche, utile a 7,4 miliardi: volano commissioni e servizi assicurativi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Unicredit vola: utile a 3,2 miliardi spinto dai dividendi e commissioni? Cosa scoprirai Come farà Unicredit a compensare il calo dei margini sui prestiti? Perché la strategia di Andrea Orcel punta così tanto su...

Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia.

Così guerra e finanza hanno gonfiato gli utili delle banche mondiali. Così aumentano i ricavi Big 5 italiane; oltre 7 mld di profitti trimestrali grazie alle commissioni, trading protagonista negli Usa. @nicolaborzi x.com

Banca Prealpi: 64,8 milioni di utile e raccolta in crescita del 7%CONEGLIANO - C'è un modo per capire quanto sia solida una banca: guardare il CET1, il rapporto tra capitale proprio e rischi assunti. Il minimo per legge è l'8%. ilgazzettino.it

Banche, utili trimestrali 2026 attesi oltre 7 miliardi: chi batterà il consenso tra Unicredit, Intesa, Mps, Bper, Banco BpmIl primo trimestre del 2026 delle banche italiane metterà alla prova la fiducia sugli accantonamenti prudenziali aggiuntivi (provision overlay) ancora in essere e premierà la crescita dei volumi. Così ... milanofinanza.it