Banca 360 Fvg | 135 anni e un bilancio con un incremento di 520 mln

La banca cooperativa della regione ha festeggiato 135 anni di attività, presentando un bilancio che mostra un incremento di 520 milioni di euro. Nel corso dell’ultimo anno, ha registrato un utile di 40 milioni di euro. La crescita delle masse finanziarie si è attestata attraverso strategie di espansione e consolidamento della clientela, che hanno contribuito all’aumento complessivo dei depositi e dei crediti. La banca ha inoltre mantenuto un ruolo di rilievo nel territorio, rafforzando la propria presenza e servizi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto una banca cooperativa a generare 40 milioni di utile?. Quali strategie hanno permesso un incremento di 520 milioni di masse?. Perché la banca destina oltre 2,7 milioni di euro al territorio?. Come influirà l'aumento dei costi informatici sulla redditività futura?.? In Breve Masse intermediate a 7,21 miliardi di euro con crescita del 7,8% rispetto al 2024.. Utile netto a 40,8 milioni di euro con incremento del 18,7% rispetto all'anno precedente.. Sponsorizzazioni e beneficenze per il territorio superano i 2,7 milioni di euro nell'ultimo anno.. Finanziamenti LR80 oltre 72 milioni di euro, pari al 32,3% degli impieghi regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca 360 Fvg: 135 anni e un bilancio con un incremento di 520 mln ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Banca 360 FVG e Udinese Calcio confermano la partnership per le prossime due stagioni Sullo stesso argomento Friuli Venezia Giulia, Banca 360 Fvg compie 135 anni: oltre 2,7 milioni investiti sul territorioBanca 360 Fvg celebra i suoi 135 anni di storia approvando un bilancio 2025 da record. Banca 360 FVG inaugura la nuova filiale a PorciaÈ stata inaugurata questa mattina la nuova filiale imprese di Porcia di Banca 360 FVG, un passo significativo nel percorso di rafforzamento della... Banca 360 FVG compie 135 anni e approva bilancio da record x.com Banca 360 FVG compie 135 anni e approva bilancio record con utile a 41 milioniBanca 360 FVG, istituto di credito cooperativo, compie oggi 135 anni e festeggia con una assemblea dei soci che approva un bilancio con un utile netto a 40,8 milioni di euro (+18,7%), masse intermedia ... ansa.it Banca 360 FVG compie 135 anni: utile a 40,8 milioni e masse a 7,21 miliardiL’istituto nato dall’unione tra Friulovest Banca e BancaTer celebra le radici del 1891 e presenta i dati del bilancio 2025. nordest24.it