Bagaj e i suoi fratelli | scelti i nomi dei pulli di Palazzo Lombardia
Quattro pulcini sono nati sul tetto di Palazzo Lombardia da Giò e Giulia, e i cittadini hanno potuto scegliere i loro nomi tramite una consultazione online sulla piattaforma regionale. I nomi selezionati sono Tusa, per la femmina, e Bagaj, Baloss e Ninin, per i maschi. La scelta è stata fatta attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione, che ha espresso le proprie preferenze in modo digitale. La consultazione ha portato alla definizione definitiva dei nomi dei pulli.
Sono Tusa (ragazza) per la femmina e Bagaj (ragazzo), Baloss (furbetto) e Ninin (piccolo bimbo) per i maschi i nomi scelti dai cittadini che hanno partecipato alla consultazione online, sull’apposita piattaforma di Regione Lombardia, dei quattro pulli nati sul tetto del Pirellone da Giò e Giulia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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