Bagaj e i suoi fratelli | scelti i nomi dei pulli di Palazzo Lombardia

Quattro pulcini sono nati sul tetto di Palazzo Lombardia da Giò e Giulia, e i cittadini hanno potuto scegliere i loro nomi tramite una consultazione online sulla piattaforma regionale. I nomi selezionati sono Tusa, per la femmina, e Bagaj, Baloss e Ninin, per i maschi. La scelta è stata fatta attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione, che ha espresso le proprie preferenze in modo digitale. La consultazione ha portato alla definizione definitiva dei nomi dei pulli.

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