Bagaj e i suoi fratelli | scelti i nomi dei pulli di Palazzo Lombardia

Sono stati annunciati i nomi dei quattro pulli nati sul tetto del Palazzo Lombardia. I cittadini hanno partecipato a una consultazione online attraverso la piattaforma regionale e hanno scelto i nomi di Tusa per la femmina, e Bagaj, Baloss e Ninin per i maschi. Questi nomi sono stati selezionati tra le proposte inviate dagli utenti, in seguito alla nascita dei pulcini da Giò e Giulia. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dalla Regione Lombardia.

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Sono Tusa (ragazza) per la femmina e Bagaj (ragazzo), Baloss (furbetto) e Ninin (piccolo bimbo) per i maschi i nomi scelti dai cittadini che hanno partecipato alla consultazione online, sull’apposita piattaforma di Regione Lombardia, dei quattro pulli nati sul tetto del Pirellone da Giò e Giulia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Tusa, Bagaj, Baloss e Ninin: i nomi scelti per i quattro pulli di Giò e Giulia, i falchi pellegrini del PirelloneTusa, Bagaj, Baloss e Ninin sono i nomi scelti attraverso una votazione online per i quattro pulli di GIò e Giulia, i falchi pellegrini che... Bagaj e i suoi fratelli: scelti i nomi dei pulli di Palazzo LombardiaDecisi da oltre 12mila utenti che hanno votato online tra diverse proposte: ecco come si chiamano i tre maschi e la femmina dell'ultima nidiata di Giò e Giulia, i falchetti pellegrini diventati mascot ... leccotoday.it Tusa, Bagaj, Baloss e Ninin: i falchetti del Pirellone hanno un nomeMigliaia di cittadini hanno partecipato alla consultazione online promossa da Regione Lombardia per scegliere i nomi dei quattro pulli di falco pellegrino nati sul tetto del Pirellone. L’edizione 2026 ... varesenews.it