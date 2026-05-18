Ayso Young Soloists in tournée tra Vienna e Slovacchia con il progetto Francesco 800

Dal 24 al 28 maggio, l’ensemble AYSO Young Soloists si esibirà in una tournée tra Vienna e varie città della Slovacchia. La tournée fa parte del progetto musicale intitolato “Francesco 800”. Durante questi giorni, il gruppo interpreterà programmi dedicati a questa celebrazione, con concerti in diverse location di Austria e Slovacchia. La serie di appuntamenti coinvolge numerosi artisti e si inserisce in una serie di eventi culturali legati alla ricorrenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui