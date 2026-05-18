Ayso Young Soloists in tournée tra Vienna e Slovacchia con il progetto Francesco 800

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 28 maggio, l’ensemble AYSO Young Soloists si esibirà in una tournée tra Vienna e varie città della Slovacchia. La tournée fa parte del progetto musicale intitolato “Francesco 800”. Durante questi giorni, il gruppo interpreterà programmi dedicati a questa celebrazione, con concerti in diverse location di Austria e Slovacchia. La serie di appuntamenti coinvolge numerosi artisti e si inserisce in una serie di eventi culturali legati alla ricorrenza.

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COMUNICATO STAMPA AYSO Young Soloists in tournée tra Vienna e Slovacchia con il progetto “Francesco 800” Dal 24 al 28 maggio l’ensemble AYSO Young Soloists sarà protagonista di una tournée internazionale tra Austria e Slovacchia con il progetto musicale “Francesco 800”, un percorso artistico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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