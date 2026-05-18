Avenza si prepara a ospitare la 22esima edizione della Torre di Castruccio, un appuntamento dedicato al calcio giovanile. La manifestazione prenderà il via con il primo turno del girone A, nel quale si affronteranno la squadra locale e la San Marco. Oltre alle compagini di casa, partiranno per la competizione squadre provenienti da altre province, pronte a sfidarsi alla struttura della Covetta. La manifestazione coinvolge diverse formazioni e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

? Domande chiave Chi affronterà la San Marco nel primo turno del girone A?. Quali squadre arriveranno da altre province per sfidarsi alla Covetta?. Come influisce questo torneo sul legame tra Avenza e i borghi?. Cosa accadrà al Circolo San Marco durante le serate di gara?.? In Breve Inaugurazione lunedì 18 maggio 2026 con quattro partite alle ore 18:30 alla Covetta.. Sfide giovanili coinvolgono categorie 2011 e 2013 con squadre come Carrarese e Magra Azzurri.. Partecipazione di centinaia di atleti dalle province toscane e liguri coinvolte nel torneo.. Punto ristoro presso il Circolo San Marco per famiglie e squadre durante l'evento.. Lunedì 18 maggio 2026, presso il campo della Covetta ad Avenza, la U. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avenza, parte la 22esima Torre di Castruccio: festa di calcio giovanile

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