Avellino tra sogni e azioni | la sfida della solidarietà secondo Rosa Bellaroba
A Avellino, Rosa Bellaroba, candidata sostenuta dalla lista Forza Avellino e vicino alla sindaca Laura Nargi, ha illustrato alcune proposte in vista delle prossime elezioni. Tra gli obiettivi ci sono la creazione di spazi sicuri per i bambini, la formazione di volontari e la collaborazione con associazioni locali per affrontare le esigenze della comunità. La candidata ha presentato queste iniziative come parte di un progetto per rafforzare la solidarietà all’interno della città.
La candidata Rosa Bellaroba (lista Forza Avellino, a sostegno della sindaca Laura Nargi) presenta la sua visione: spazi sicuri per i bambini, volontari formati e una rete di associazioni per rispondere ai bisogni reali dei cittadini.Esperienza nel volontariato e azioni concrete per la cittàRosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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