Avellino tra sogni e azioni | la sfida della solidarietà secondo Rosa Bellaroba

Da avellinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino, Rosa Bellaroba, candidata sostenuta dalla lista Forza Avellino e vicino alla sindaca Laura Nargi, ha illustrato alcune proposte in vista delle prossime elezioni. Tra gli obiettivi ci sono la creazione di spazi sicuri per i bambini, la formazione di volontari e la collaborazione con associazioni locali per affrontare le esigenze della comunità. La candidata ha presentato queste iniziative come parte di un progetto per rafforzare la solidarietà all’interno della città.

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La candidata Rosa Bellaroba (lista Forza Avellino, a sostegno della sindaca Laura Nargi) presenta la sua visione: spazi sicuri per i bambini, volontari formati e una rete di associazioni per rispondere ai bisogni reali dei cittadini.Esperienza nel volontariato e azioni concrete per la cittàRosa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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