Avellino tra sogni e azioni | la sfida della solidarietà secondo Rosa Bellaroba

A Avellino, Rosa Bellaroba, candidata sostenuta dalla lista Forza Avellino e vicino alla sindaca Laura Nargi, ha illustrato alcune proposte in vista delle prossime elezioni. Tra gli obiettivi ci sono la creazione di spazi sicuri per i bambini, la formazione di volontari e la collaborazione con associazioni locali per affrontare le esigenze della comunità. La candidata ha presentato queste iniziative come parte di un progetto per rafforzare la solidarietà all’interno della città.

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