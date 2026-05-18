Avellino parola ai candidati | Lab NODI lancia il podcast del confronto
L’Associazione Nodi di Avellino ha lanciato un nuovo podcast intitolato Lab NODI, dedicato ai candidati locali. Ogni puntata si presenta con una semplice sedia e un microfono, ospitando un candidato alla volta. Il format prevede un confronto diretto tra l’aspirante eletto e l’intervistatore. Finora sono stati trasmessi diversi episodi con protagonisti i candidati delle ultime elezioni comunali, senza interventi di altri ospiti o elementi di scena.
Lab NODI è il podcast dell'Associazione Nodi di Avellino. Niente fronzoli: una sedia, un microfono, un candidato.Un format essenziale per il voto del 2026Con le comunali 2026 alle porte, l'associazione ha deciso di fare una cosa semplice e quasi radicale — lasciare parlare chi vuole governare la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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