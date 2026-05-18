avellino la sala propone nuovi uffici per giovani e imprese

A Avellino, la Sala ha annunciato l'apertura di nuovi uffici dedicati a giovani e imprese. Questa iniziativa mira a migliorare l'accesso ai bandi pubblici per le aziende locali e a offrire servizi di orientamento lavorativo rivolti ai giovani. I nuovi spazi saranno gestiti da un team dedicato e saranno disponibili a partire dalla prossima settimana. L'obiettivo è facilitare le procedure e sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali nella zona.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso ai bandi per le imprese di Avellino?. Chi beneficerà concretamente dei nuovi servizi per l'orientamento lavorativo?. Come verranno eliminati i blocchi burocratici tra Comune e aziende?. Quali impatti avrà questo piano sulla fuga dei giovani dal territorio?.? In Breve La Sala è candidato della lista Stiamo con Nello Pizza. Informagiovani offrirà orientamento accademico e supporto per concorsi pubblici ai giovani. Sportello Imprese faciliterà accesso a bandi comunali, regionali, statali ed europei. Nuovi servizi aiuteranno l'apertura di partite IVA e costituzione di società ad Avellino. Massimiliano La Sala propone di riattivare l’ufficio Informagiovani e lo sportello Imprese ad Avellino per collegare le nuove generazioni e gli operatori economici locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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