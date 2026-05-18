Autostrada A1 | tratto allacciamento Panoramica chiuso di notte verso Firenze

Nella notte, il tratto di allacciamento della A1 chiamato Panoramica sarà chiuso in entrambe le direzioni verso Firenze. La chiusura riguarda specifici orari notturni e coinvolge la sezione tra Bologna e Firenze. Chi percorre questa tratta provenendo da Bologna e diretto a Firenze dovrà utilizzare percorsi alternativi. La chiusura è stata comunicata dalle autorità stradali e riguarda un tratto specifico dell’autostrada. Nessuna altra informazione sui tempi di riapertura è stata ancora resa nota.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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DRIVING POV | Autostrada A1 Panoramica

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