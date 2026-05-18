Auto usata | la storia della manutenzione conta più dei chilometri

Da lucascialo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si acquista un'auto usata, molti si concentrano sul chilometraggio totale, ma i dati sulla manutenzione effettuata nel tempo risultano essere più rilevanti. Un veicolo con molti chilometri può aver subito interventi regolari e programmati, mentre uno con meno km potrebbe aver trascurato controlli fondamentali. Le informazioni sulla manutenzione, come sostituzioni di parti e verifiche periodiche, offrono un quadro più preciso sulla reale condizione dell’auto. È quindi importante considerare questo aspetto durante la valutazione.

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Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’età media del parco auto italiano continua ad aumentare e supera ormai i 12 anni. In parallelo, il mercato dell’usato resta uno dei più dinamici del Paese: per molti automobilisti comprare un’auto di seconda mano non è più una scelta “di ripiego”, ma una decisione economica ragionata. Ed è proprio qui che molti acquirenti continuano a commettere lo stesso errore: concentrarsi quasi esclusivamente sul chilometraggio. Per anni un’auto usata con pochi chilometri è stata considerata automaticamente un buon affare. Oggi però le cose sono cambiate. Sempre più meccanici e compratori esperti guardano prima di tutto alla manutenzione documentata, spesso molto più indicativa dello stato reale del veicolo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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