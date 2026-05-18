Quando si acquista un'auto usata, molti si concentrano sul chilometraggio totale, ma i dati sulla manutenzione effettuata nel tempo risultano essere più rilevanti. Un veicolo con molti chilometri può aver subito interventi regolari e programmati, mentre uno con meno km potrebbe aver trascurato controlli fondamentali. Le informazioni sulla manutenzione, come sostituzioni di parti e verifiche periodiche, offrono un quadro più preciso sulla reale condizione dell’auto. È quindi importante considerare questo aspetto durante la valutazione.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’età media del parco auto italiano continua ad aumentare e supera ormai i 12 anni. In parallelo, il mercato dell’usato resta uno dei più dinamici del Paese: per molti automobilisti comprare un’auto di seconda mano non è più una scelta “di ripiego”, ma una decisione economica ragionata. Ed è proprio qui che molti acquirenti continuano a commettere lo stesso errore: concentrarsi quasi esclusivamente sul chilometraggio. Per anni un’auto usata con pochi chilometri è stata considerata automaticamente un buon affare. Oggi però le cose sono cambiate. Sempre più meccanici e compratori esperti guardano prima di tutto alla manutenzione documentata, spesso molto più indicativa dello stato reale del veicolo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Auto usata: la storia della manutenzione conta più dei chilometri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abandoned BMW E12 Restoration project

Sullo stesso argomento

Abbassa i chilometri per vendere l'auto usata: 30enne denunciato per truffaI carabinieri hanno denunciato un 30enne straniero, residente in provincia, per un raggiro costato carissimo a un pensionato residente in città.

VERGINI – LA FOLLE STORIA DELLA VERGINITÀ: un viaggio tutto al femminile alla scoperta di uno dei più grandi tabù della storiaPerché il concetto di verginità è così importante nella storia e nella maggior parte delle culture? Cosa ci dice sulla condizione della donna, sulla...

Intervallo #Boomerissimo Nel 1968 Janis Joplin, spirito ribelle del rock psichedelico, acquistò una Porsche 356 SC usata e la affidò al roadie Dave Richards perché la trasformasse in un’opera d’arte vivente: La storia dell’universo, un’esplosione di ritratti, farf x.com

Vendute nel casertano 25mila auto usate con rischi 'nascosti'Il report di Carfax sulla compravendita di auto usate in Campania: ben 141mila veicoli presentavano almeno un rischio ... casertanews.it

Auto usate in Emilia-Romagna: 49% a rischio. I dati CARFAX 2026Shock in Emilia-Romagna: quasi una vettura usata su due presenta rischi nascosti. Bologna, Modena e Reggio Emilia in cima alla classifica delle province. livingcesenatico.it