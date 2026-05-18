Auto sulla folla buone nuove dall' ospedale Il medico | Ci sono miglioramenti

È stato comunicato che l’uomo di 55 anni, rimasto coinvolto nell’incidente in centro città, ha ripreso conoscenza presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova in Rianimazione. La stessa struttura ha riferito di segnali di miglioramento nelle sue condizioni. L’incidente ha visto coinvolti anche altri quattro pedoni investiti dall’auto condotta dall’automobilista, che si è poi fermato immediatamente. Le autorità continuano a indagare sulle cause di quanto accaduto.

Ha ripreso conoscenza l’uomo di 55 anni ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna e tra i cinque pedoni investiti dall’auto con cui Salim El Koudri è piombato a tutta velocità sui passanti nel centro di Modena. Lo ha dichiarato il direttore dell’Unità operativa di Rianimazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Cold CEO has seen many girls, but fell for my innocent kiss!

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