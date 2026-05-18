Auto sulla folla Bignami | Non è un italiano paghi a casa sua | VIDEO

Sabato scorso a Modena, in via Emilia, un'auto ha investito pedoni e ciclisti, provocando diversi feriti, alcuni gravi. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e sociali, con alcune dichiarazioni che hanno approfondito il dibattito sulla provenienza dell'automobilista coinvolto. Un commento ha fatto riferimento alla nazionalità dell'automobilista, invitando a pagare le conseguenze nel proprio paese d'origine. La dinamica dell'incidente e le reazioni successive sono al centro dell'attenzione in questa giornata.

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