Auto sulla folla Bignami | Non è un italiano paghi a casa sua | VIDEO
Sabato scorso a Modena, in via Emilia, un'auto ha investito pedoni e ciclisti, provocando diversi feriti, alcuni gravi. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e sociali, con alcune dichiarazioni che hanno approfondito il dibattito sulla provenienza dell'automobilista coinvolto. Un commento ha fatto riferimento alla nazionalità dell'automobilista, invitando a pagare le conseguenze nel proprio paese d'origine. La dinamica dell'incidente e le reazioni successive sono al centro dell'attenzione in questa giornata.
I tragici fatti di sabato scorso a Modena, dove un'auto che ha falciato pedoni e ciclisti, in via Emilia, facendo diversi feriti, anche gravi, riaccendono lo scontro politico. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, alla Camera, Galeazzo Bignami, punta il dito contro l'origine del responsabile, in un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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