Auto sulla folla a Modena scontro politico su cittadinanza
A Modena un'auto ha investito alcune persone in una zona affollata, provocando feriti. La vicenda ha acceso un dibattito tra le forze politiche sui permessi di soggiorno e sulla cittadinanza dell’autore dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulla provenienza dell’autore, che al momento non sono ancora state rese pubbliche. La questione ha suscitato reazioni di diverse fazioni politiche, che si sono confrontate sui permessi di soggiorno e sulla cittadinanza in relazione a quanto avvenuto.
E’ polemica politica sui permessi di soggiorno e sulla questione cittadinanza dell’autore del folle gesto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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