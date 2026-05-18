Auto sulla folla a Modena scontro politico su cittadinanza

A Modena un'auto ha investito alcune persone in una zona affollata, provocando feriti. La vicenda ha acceso un dibattito tra le forze politiche sui permessi di soggiorno e sulla cittadinanza dell’autore dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulla provenienza dell’autore, che al momento non sono ancora state rese pubbliche. La questione ha suscitato reazioni di diverse fazioni politiche, che si sono confrontate sui permessi di soggiorno e sulla cittadinanza in relazione a quanto avvenuto.

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