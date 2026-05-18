Un'auto ha investito diverse persone in una zona affollata di Modena, attirando l'attenzione su un possibile collegamento con un uomo, identificato come Salim El Koudri, che secondo alcune fonti potrebbe soffrire di un disturbo schizoide. La psicanalista Adelia Lucattini ha commentato che l'uomo potrebbe presentare anche altre condizioni cliniche associate. La vicenda ha portato le autorità a intervenire e a valutare la situazione dal punto di vista medico e legale, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

Quanto accaduto a Modena non sarebbe stato un attentato con matrice terroristica o da ricondurre al radicalismo. A rassicurare sono stati gli inquirenti, insieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Ma resta da capire per quale motivo Salim El Koudri non fosse più seguito per i problemi psichiatrici manifestati in passato. Il 31enne italiano di origini marocchine, infatti, sarebbe stato noto ai servizi di salute mentale, ma dal 2024 gli specialisti ne avrebbero perso le tracce. L’uomo è ora in carcere con le accuse di strage e di lesioni aggravate, quest’ultima per l’accoltellamento a Luca Signorelli, l’uomo che lo ha bloccato e ha permesso il fermo, insieme ad altri cittadini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri affetto da disturbo schizoide? Cos'è e come si interviene

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Auto sulla folla a Modena: Salim El Koudri voleva fare una strage

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