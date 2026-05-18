Nel pomeriggio di sabato, un uomo di 31 anni ha investito diversi passanti nel centro di Modena con un'auto. La sindaca di un comune vicino ha dichiarato che l’uomo ha lasciato volontariamente il percorso di cura a cui era sottoposto. La polizia ha intervenuto sul luogo e ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’identità dell’uomo o sulle eventuali motivazioni dietro l’episodio.

Salim El Koudri, il 31enne che nel pomeriggio di sabato è piombato con un’auto sui passanti in pieno centro a Modena, “ha lasciato volontariamente nel 2024 il percorso di cura” in un centro di salute mentale. Lo ha confermato Maurizia Rebecchi, sindaca di Ravarino, il comune di residenza dell’uomo. “Nel 2022 – ha spiegato – questo giovane ha chiesto un’informazione rappresentando un malessere, e trattandosi di un problema di carattere sanitario non è stato preso in carico da nessuno dei servizi sociali perché orientato verso il percorso sanitario. Da lì, l’accesso al centro di salute mentale, che poi l’ha seguito per i due anni successivi, fino al 2024, quando si è allontanato volontariamente dal percorso di cura”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, la sindaca di Ravarino: "Salim ha lasciato volontariamente il percorso di cura"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La sindaca di Ravarino e l’attentatore di Modena: “Salim una vita come tante, nessun segno di rabbia”Ravarino (Modena), 18 maggio 2026 – “Quanto accaduto a Modena ci ha lasciati sgomenti.

Salim El Koudri: chi è l'uomo che in auto ha travolto la folla di pedoni a ModenaSi chiama Salim El Koudri l'uomo che sabato pomeriggio (16 maggio) alla guida di un'auto ha travolto a tutta velocità alcuni pedoni in centro a...

Auto sulla folla a Modena, Daniele Capezzone: Il problema non era l'auto ma chi c'era su quell'auto #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

Auto sulla folla a Modena, l’intervento del militare e l’uso del tourniquet: così la ferita più grave è riuscita ad arrivare viva in ospedaleLe immagini dell’auto che a Modena si è lanciata contro la folla mostrano come, in pochi secondi, una tranquilla passeggiata di sabato in centro si sia trasformata in una possibile strage. La macchina ... ilfattoquotidiano.it

Diretta Modena, auto sulla folla a 100 all’ora. Salvini: Salim su Facebook scriveva ‘Bastardi cristiani’. De Pascale: La città ha paura e vuole risposteOggi è prevista l’udienza di convalida del fermo per El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio con la sua Citroen si è scagliato a folle velocità sui pedoni. Atteso il ministro Tajani, visiterà i fer ... ilrestodelcarlino.it

Campagna del sud Italia - auto? reddit