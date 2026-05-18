Auto sulla folla a Modena la metafora del sindaco Mezzetti sul pugile e la paura | Le prende soltanto

Dopo l’incidente in cui un’auto ha investito diverse persone in una piazza di Modena, il sindaco ha commentato la situazione facendo riferimento a un pugile e alla paura. Ha dichiarato che l’autore dell’incidente “le prende soltanto”, senza fornire ulteriori dettagli. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e verificare le eventuali responsabilità. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle conseguenze dell’incidente.

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