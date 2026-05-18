Auto sulla folla a Modena la metafora del sindaco Mezzetti sul pugile e la paura | Le prende soltanto

Da virgilio.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incidente in cui un’auto ha investito diverse persone in una piazza di Modena, il sindaco ha commentato la situazione facendo riferimento a un pugile e alla paura. Ha dichiarato che l’autore dell’incidente “le prende soltanto”, senza fornire ulteriori dettagli. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e verificare le eventuali responsabilità. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle conseguenze dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

48 ore dalla tragedia dell’auto sulla folla a Modena, il sindaco Massimo Mezzetti invita alla razionalità. Mentre gli inquirenti analizzano i dispositivi di Salim El Koudri e il ministro Matteo Piantedosi conferma l’evidente squilibrio mentale, per il primo cittadino è il momento della lucidità: reagire con rabbia è inutile “come un pugile che ne prende soltanto”. Auto lanciata sulla folla a Modena, indagini in corso Il punto del sindaco Mezzetti sul movente La piazza di Modena contro la paura Auto lanciata sulla folla a Modena, indagini in corso Sabato 16 maggio, nel centro di Modena in via Emilia Centro, il trentunenne Salim El Koudri ha travolto i passanti alla guida di un’auto, una Citroen C3, provocando il ferimento di diverse persone e seminando il panico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

auto sulla folla a modena la metafora del sindaco mezzetti sul pugile e la paura le prende soltanto
© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, la metafora del sindaco Mezzetti sul pugile e la paura: "Le prende soltanto"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, piazza Grande gremita alla manifestazione voluta dal sindaco Mezzetti: le fotoTutti in centro a Modena dopo l'appello del sindaco Massimo Mezzetti a manifestare in solidarietà delle vittime dell'auto lanciata contro la folla.

Auto sulla folla a Modena, il sindaco Mezzetti: “Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l’investitore”Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ringraziato il gruppo di cittadini che ha "inseguito e catturato, consegnandolo alle forze dell'ordine"...

auto sulla folla aDiretta Modena, auto sulla folla a 100 all’ora. Salvini: Salim su Facebook scriveva ‘Bastardi cristiani’. De Pascale: La città ha paura e vuole risposteOggi è prevista l’udienza di convalida del fermo per El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio con la sua Citroen si è scagliato a folle velocità sui pedoni. Atteso il ministro Tajani, visiterà i fer ... ilrestodelcarlino.it

auto sulla folla aAuto sulla folla a Modena, Salvini: El Koudri su Fb scriveva bastardi cristiani, inneggiava ad AllahAbbiamo visto immagini che ci interrogano, destano impressione, ci obbligano a fermarci e a riflettere. Ma anche l’orgoglio per la reazione dei cittadini, per il comportamento corale di forze dell’or ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web