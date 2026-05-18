Auto sulla folla a Modena la metafora del sindaco Mezzetti sul pugile e la paura | Le prende soltanto
Dopo l’incidente in cui un’auto ha investito diverse persone in una piazza di Modena, il sindaco ha commentato la situazione facendo riferimento a un pugile e alla paura. Ha dichiarato che l’autore dell’incidente “le prende soltanto”, senza fornire ulteriori dettagli. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e verificare le eventuali responsabilità. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle conseguenze dell’incidente.
48 ore dalla tragedia dell’auto sulla folla a Modena, il sindaco Massimo Mezzetti invita alla razionalità. Mentre gli inquirenti analizzano i dispositivi di Salim El Koudri e il ministro Matteo Piantedosi conferma l’evidente squilibrio mentale, per il primo cittadino è il momento della lucidità: reagire con rabbia è inutile “come un pugile che ne prende soltanto”. Auto lanciata sulla folla a Modena, indagini in corso Il punto del sindaco Mezzetti sul movente La piazza di Modena contro la paura Auto lanciata sulla folla a Modena, indagini in corso Sabato 16 maggio, nel centro di Modena in via Emilia Centro, il trentunenne Salim El Koudri ha travolto i passanti alla guida di un’auto, una Citroen C3, provocando il ferimento di diverse persone e seminando il panico. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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