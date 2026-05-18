A Modena, l’udienza di convalida del 31enne di origini marocchine, accusato di aver investito e ferito una decina di persone sabato scorso, è stata rinviata a domani. La difesa ha chiesto di affidare l’incidente a una perizia psichiatrica, ma nel frattempo si attende di conoscere le prossime decisioni del tribunale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità, che segue con attenzione gli sviluppi legali.

Strage di Modena. Rinviata a domani l’udienza di convalida del 31enne di origini marocchine che sabato scorso ha investito e ferito una decina di persone. La difesa chiederà la perizia psichiatrica. E intanto nel mondo politico prosegue il dibattito su cittadinanza e permessi innescato dalla tragica vicenda. Servizio di Raffaella Frullone e Pierluigi Vito RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Auto sulla folla a Modena, difesa chiede perizia psichiatrica

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