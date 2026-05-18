Auto sui pedoni a Modena Salvini insiste | Invocava Allah via la cittadinanza Piantedosi frena | È un italiano malato
Un episodio inquietante si è verificato nel centro di Modena, dove un’auto ha investito diversi pedoni a velocità sostenuta, causando feriti e scompiglio tra i presenti. A seguito dell’incidente, un uomo è sceso dall’auto con un coltello in mano, alimentando la paura tra la folla. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e le motivazioni dell’uomo coinvolto, mentre le forze dell’ordine stanno verificando l’identità e lo stato psicologico del soggetto.
L'auto che piomba a tutta velocità sui passanti in centro, il terrore, un uomo che scende con un coltello in mano. Le immagini drammatiche di via Emilia centro a Modena hanno fatto subito pensare al peggio: l'ombra del terrorismo, l'ennesimo attentato nel cuore dell'Europa. Ma la realtà che sta. 🔗 Leggi su Today.it
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