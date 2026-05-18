Auto in fiamme alle prime luci del giorno | ennesimo incendio in città

Alle prime luci del giorno, una vettura è stata avvolta dalle fiamme in via Aspromonte, nel rione Santa Chiara. Si tratta di una Citroen C3, che è andata completamente a fuoco. L’incendio si è verificato nella mattina di lunedì 18 maggio e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono al momento dettagli su eventuali cause o danni ad altre proprietà. La zona è stata messa in sicurezza mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

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