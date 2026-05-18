Auto a folle velocità in centro a Modena Cesena scende in piazza per solidarietà | Risposta corale

Una serie di auto ha percorso a grande velocità le strade del centro di Modena, suscitando preoccupazione tra i cittadini. In risposta a quanto accaduto, questa sera si è svolto un presidio in piazza Grande a Cesena, a cui hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale e cittadini, per dimostrare solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. L’evento è stato organizzato per esprimere vicinanza alla comunità modenese, colpita da un episodio che ha causato feriti e tensione.

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