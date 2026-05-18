Auto a folle velocità in centro a Modena Cesena scende in piazza per solidarietà | Risposta corale

Da cesenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di auto ha percorso a grande velocità le strade del centro di Modena, suscitando preoccupazione tra i cittadini. In risposta a quanto accaduto, questa sera si è svolto un presidio in piazza Grande a Cesena, a cui hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale e cittadini, per dimostrare solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. L’evento è stato organizzato per esprimere vicinanza alla comunità modenese, colpita da un episodio che ha causato feriti e tensione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche l’Amministrazione comunale di Cesena ha preso parte al presidio organizzato questa sera in piazza Grande a Modena, promosso per esprimere vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e all’intera comunità modenese dopo i drammatici fatti avvenuti sabato nel centro cittadino.A. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Modena, migliaia di persone in piazza. Il sindaco: Uniti contro la paura

Video Modena, migliaia di persone in piazza. Il sindaco: Uniti contro la paura

Sullo stesso argomento

Modena, auto a folle velocità falcia decine di persone: ci sono feriti graviUn'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena.

Leggi anche: Auto a folle velocità sui pedoni a Modena: Salim El Koudri è accusato di strage. Gambe amputate a due feriti

auto a folle velocitàAuto sulla folla a Modena, Meloni annulla il viaggio a Cipro e arriva in città: con lei anche MattarellaAuto sulla folla a Modena, Giorgia Meloni e Sergio Mattarella attesi in città: le testimonianze dei cittadini che parlano di scena orribile ... virgilio.it

auto a folle velocitàModena, auto a tutta velocità sulla folla: 8 i feriti, 4 gravi. Amputati arti a due persone, una è in pericolo di vita: il bilancioSono due le persone che hanno subito l’amputazione degli arti inferiori, mentre una donna di 55 anni resta ricoverata in pericolo di vita. A confermarlo è stata la Questura di Modena ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web