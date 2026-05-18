Nella giornata di ieri, domenica 17 maggio 2026, sono stati diffusi i dati sugli ascolti tv di alcuni programmi trasmessi nel pomeriggio. In particolare, sono stati analizzati i risultati di Domenica In, Verissimo e Da noi a Ruota libera. I dati forniscono un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico in questa fascia oraria, evidenziando le performance di ciascun show. La giornata ha visto un’ampia varietà di ascolti, con differenze tra i vari programmi che sono state rese note attraverso le rilevazioni ufficiali.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive nel pomeriggio e nel preserale. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 17 maggio 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da noi a Ruota libera | Domenica 17 maggio 2026

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