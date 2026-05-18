Audi a FuoriConcorso 2026 11 vetture che hanno fatto la storia del Motorsport

Durante FuoriConcorso Como 2026, un evento dedicato all’automobilismo, è stata presentata una collezione di undici vetture storiche del Motorsport. Queste vetture coprono un arco temporale di più di quarant’anni e rappresentano diverse fasi di innovazione e sviluppo tecnologico. La mostra si concentra su modelli che hanno lasciato un segno nel settore, sottolineando la lunga tradizione sportiva dell’azienda. L’esposizione include veicoli che hanno partecipato a competizioni di rilievo nel corso degli anni.

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Audi ha scelto il palcoscenico di FuoriConcorso Como 2026 per raccontare la propria identità sportiva attraverso una selezione di 11 vetture che attraversano oltre quarant’anni di competizioni, innovazione e sviluppo tecnologico. Una presenza per la prima volta all’evento, ospitata a Villa Sucota, che mette in fila alcune delle pagine più significative del motorsport del marchio dei quattro anelli. Il filo conduttore sono le gare motoristiche, intese come laboratorio di sviluppo. Dalla Audi Sport quattro del 1984, simbolo della rivoluzione della trazione integrale nel rally, fino alla Audi Sport quattro S1 E2 e alla Audi 90 quattro IMSA GTO, la narrazione attraversa l’epoca in cui Audi ha costruito la propria reputazione nelle competizioni estreme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audi a FuoriConcorso 2026, 11 vetture che hanno fatto la storia del Motorsport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Oscar 2026: i look che hanno già fatto storia Roma-Lazio passa da qui: 8 luoghi che hanno fatto la storia del derbyC’è una città in cui il calcio non finisce quando si spengono le luci dello stadio. Audi partecipa al FuoriConcorso: sul Lago di Como si celebra la passione per il motorsportNel weekend del 15-17 maggio il costruttore tedesco parteciperà con 11 vetture esposte alla manifestazione che celebra la cultura automobilistica e l'eccellenza nel design e nell'ingegneria motoristic ... corriere.it Audi protagonista tra FuoriSalone e FuoriConcorso Como con la passione per la performanceAudi celebra la sportività tra FuoriSalone e FuoriConcorso Como, con 11 vetture leggendarie e oltre 170.000 visitatori nell'hub milanese Portrait Milano. megamodo.com