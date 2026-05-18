Attacco al potere 3 | tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, film del 2019 diretto da Ric Roman Waugh. La pellicola è il terzo capitolo della saga iniziata nel 2013. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. L’agente del Secret Service Mike Banning è sottoposto a un addestramento in una struttura militare privata poiché candidato dal presidente degli Stati Uniti d’America, Allan Trumbull, ad assumere la carica di Direttore del Secret Service in sostituzione del pensionando David Gentry. Tuttavia, Banning nasconde che soffre di forti emicranie e di insonnia e che è costretto a visite mediche periodiche per controllare il suo stato di salute, oltre che ha iniziato ad assumere farmaci contro il forte dolore alla schiena. 🔗 Leggi su Tpi.it
Identità digitali e dati personali: tutto quello che devi sapere
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ECCO I FILM PER LA SERATA DI OGGI LUNEDI' 18 MAGGIO IN TV: Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen ORE 21.25 ITALIA 1 King Arthur – Il potere della spada ORE 21.10 MEDIASET 20 CANALE 20 Pronti a morire ORE 21.10 RAI MOVIE CANALE 24 Beet - Facebook facebook
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