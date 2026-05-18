Attacco al potere 3 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, film del 2019 diretto da Ric Roman Waugh. La pellicola è il terzo capitolo della saga iniziata nel 2013. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. L’agente del Secret Service Mike Banning è sottoposto a un addestramento in una struttura militare privata poiché candidato dal presidente degli Stati Uniti d’America, Allan Trumbull, ad assumere la carica di Direttore del Secret Service in sostituzione del pensionando David Gentry. Tuttavia, Banning nasconde che soffre di forti emicranie e di insonnia e che è costretto a visite mediche periodiche per controllare il suo stato di salute, oltre che ha iniziato ad assumere farmaci contro il forte dolore alla schiena. 🔗 Leggi su Tpi.it

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