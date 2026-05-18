ATP Ginevra 2026 | Sonego sorpreso dal travolgente Butvilas

Lorenzo Sonego si è fermato al primo turno dell’ATP Ginevra 2026. Nell’incontro valido per la manifestazione svizzera, il tennista italiano ha affrontato il giocatore locale, che ha vinto in modo convincente. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole all’avversario, evidenziando la prestazione dominante del rivale. Sonego non è riuscito a superare l’ostacolo e ha così concluso prematuramente la sua partecipazione al torneo.

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