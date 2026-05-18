ATP Ginevra 2026 | Sonego sorpreso dal travolgente Butvilas
Lorenzo Sonego si è fermato al primo turno dell’ATP Ginevra 2026. Nell’incontro valido per la manifestazione svizzera, il tennista italiano ha affrontato il giocatore locale, che ha vinto in modo convincente. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole all’avversario, evidenziando la prestazione dominante del rivale. Sonego non è riuscito a superare l’ostacolo e ha così concluso prematuramente la sua partecipazione al torneo.
Si ferma al primo ostacolo la corsa di Lorenzo Sonego in Svizzera. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Ginevra il travolgente lituano Edas Butvilas, numero 253 ATP, sorprende il piemontese, numero 69 del ranking, 6-3 6-1 in un’ora e diciassette minuti e si qualifica per gli ottavi di finale, turno in cui sfiderà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero due. Il lituano, alla seconda possibilità, timbra il break in apertura e consolida il vantaggio con il punto del 2-0. Il piemontese si sblocca con il 2-1, ma non sfrutta due palle per il 2-2 e con il diritto incrociato del rivale subisce il 3-1. Il copione si ripete con l’ace del numero 253 ATP per il 4-2 dopo aver salvato due possibilità del 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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