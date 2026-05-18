ATP Ginevra 2026 beffa finale per Brancaccio Wawrinka doma l’azzurro e avanza al secondo turno

Nel primo turno del torneo ATP di Ginevra, Raul Brancaccio ha affrontato lo svizzero Stan Wawrinka. Dopo aver vinto il secondo set, l’azzurro ha perso il terzo parziale al tiebreak, chiudendo la partita in due ore e nove minuti con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(5). Wawrinka, attualmente numero 119 del ranking ATP, si è imposto e al secondo turno incontrerà l’americano Alex Michelsen. La partita si è conclusa con la vittoria dello svizzero nel set decisivo al tiebreak.

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La beffa arriva solamente nel finale per un generoso Raul Brancaccio. Nel primo turno del torneo ATP di Ginevra lo svizzero Stan Wawrinka, numero 119 ATP, doma l’azzurro 6-2 4-6 7-6(5) in due ore e nove minuti e affronterà al secondo turno l’americano Alex Michelsen. Lo svizzero sigilla il punto dell’1-0 con il servizio vincente. Il campano impatta ai vantaggi per l’1-1. L’elvetico rompe l’equilibrio nel quarto gioco quando forza l’errore da fondo del rivale per il break del 3-1 e allunga poi sul 4-1. Brancaccio prova ad entrare in partita, Wawrinka concede però solamente le briciole nei propri turni di battuta, si procura due set point e, alla seconda opportunità, lascia partire il diritto fulminante con cui forza l’errore dell’italiano per il 6-2 della prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Ginevra 2026, beffa finale per Brancaccio. Wawrinka doma l’azzurro e avanza al secondo turno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cobolli al secondo turno all’Atp Monaco 2026Dopo Luciano Darderi anche Flavio Cobolli vince all’esordio all’Atp Monaco 2026, il ‘BMW Open’, Atp 500 di scena sui campi in terra rossa... LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro comodamente al 3° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’esordio vincente di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Roma 2026, una... ATP Ginevra: Tsitsipas supera l’esame Perricard e raggiunge TienIl Gonet Geneva Open apre le porte per la 23^ edizione del torneo, che come da tradizione precede l’inizio del Roland Garros. Nella giornata di lunedì 18 maggio si sono svolti i primi turni dell’event ... ubitennis.com ATP Ginevra 2026, beffa finale per Brancaccio. Wawrinka doma l’azzurro e avanza al secondo turnoLa beffa arriva solamente nel finale per un generoso Raul Brancaccio. Nel primo turno del torneo ATP di Ginevra lo svizzero Stan Wawrinka, numero 119 ATP, ... oasport.it