Atalanta uno stop che non fa male La Conference League è certezza

L'Atalanta torna a competere in ambito europeo per la nona volta negli ultimi dieci anni, nonostante la sconfitta per 0-1 in casa contro il Bologna. La partita si è conclusa con una vittoria degli avversari, ma la qualificazione alla Conference League è comunque assicurata per la squadra bergamasca. La squadra ha ottenuto il passaggio al torneo continentale, consolidando la propria presenza nelle competizioni internazionali. La sfida si è svolta senza effetti negativi sulla partecipazione futura in Europa.

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L’ Atalanta ritorna in Europa per la nona volta negli ultimi dieci anni, pur perdendo per 0-1 in casa contro il Bologna. È il minimo scarto sufficiente per mantenere il vantaggio nel confronto diretto sugli emiliani, grazie al 2-0 dell’andata, con tre punti di margine a novanta minuti dal termine. Qualificazione alla Conference League conquistata con una giornata di anticipo, con una prestazione incolore, da squadra scarica, trafitta nel finale da un Bologna, a segno al 78’ con l’ex Orsolini, che voleva i tre punti esterni per chiudere bene l’annata, non potendo riaprire la corsa europea se non vincendo con tre reti di scarto. Classica partita da fine stagione, con poco agonismo e poca qualità, che ha visto prevalere gli ospiti, più motivati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, uno stop che non fa male. La Conference League è certezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I RACCONTI DEL MEDICO DEL GRANDE MILAN! - Storie di Milan con il Dott. TAVANA Sullo stesso argomento Europa League e Conference: male Bologna e FiorentinaSerata amara per le formazioni italiane impegnate nell’andata dei quarti di finale delle competizioni europee, entrambe protagoniste di pesanti... Leggi anche: La Champions dell’Atalanta: Marsiglia, Chelsea, Dortmund. E un gennaio che fa ancora male L'Atalanta giocherà la Conference League. L'obiettivo sarà solo uno: a prescindere da tuttoSarà l'Atalanta la squadra italiana che prenderà parte alla prossima edizione della Conference League. Dopo la Roma, che vinse la prima edizione della competizione UEFA creata nella stagione 2021/22, ... tuttomercatoweb.com Atalanta in Conference League: nonostante la sconfitta contro il Bologna, la Dea ha matematicamente centrato l’accesso al settimo postoAtalanta in Conference League: nonostante la sconfitta contro il Bologna, la Dea ha matematicamente centrato l'accesso al settimo posto ... calcionews24.com