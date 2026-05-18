Atalanta mercoledì 20 la ripresa Al Franchi spazio alle seconde linee

Mercoledì 20 la squadra riprenderà gli allenamenti dopo la pausa, con una sessione al «Franchi» dedicata alle seconde linee. La prossima partita è prevista per venerdì 22 alle 20:45 contro la Fiorentina, in cui il tecnico Palladino potrà contare sul ritorno di Hien, rientrato dalla squalifica. Si prevede che in campo saranno impiegati principalmente i giocatori meno impiegati durante la stagione, per testarne le condizioni e valutare le scelte future.

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