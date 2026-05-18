Atalanta mercoledì 20 la ripresa Al Franchi spazio alle seconde linee
Mercoledì 20 la squadra riprenderà gli allenamenti dopo la pausa, con una sessione al «Franchi» dedicata alle seconde linee. La prossima partita è prevista per venerdì 22 alle 20:45 contro la Fiorentina, in cui il tecnico Palladino potrà contare sul ritorno di Hien, rientrato dalla squalifica. Si prevede che in campo saranno impiegati principalmente i giocatori meno impiegati durante la stagione, per testarne le condizioni e valutare le scelte future.
CALCIO. Venerdì 22 alle 20,45 l’ultima gara contro la Fiorentina. Palladino ritroverà Hien, al rientro dalla squalifica, e dovrebbe lanciare dal 1’ i giocatori meno utilizzati durante la stagione. Pasalic convocato per i Mondiali. Archiviata la qualificazione in Conference League, l’Atalanta si avvia alla fine della stagione. In vista dell’ultima e ininfluente gara a Firenze contro la Fiorentina, venerdì 22 maggio (alle 20,45), i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti mercoledì 20 a Zingonia. Nel frattempo Mario Pasalic può sorridere: l’atalantino è nella lista dei 26 convocati del ct della Croazia Zlatko Dalic e sarà protagonista con la sua nazionale ai Mondiali al via l’11 giugno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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