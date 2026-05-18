L’attaccante ha parlato dell’esperienza con la squadra, sottolineando di aver avuto un buon impatto e di essere cresciuto nel corso della stagione. Ha anche commentato il raggiungimento della qualificazione alla Conference League, descrivendola come un obiettivo importante considerando le difficoltà incontrate durante l’annata. La sua valutazione si concentra sui risultati ottenuti e sui progressi personali fatti durante il campionato.

Bergamo – “La Conference è un traguardo important e, viste le difficoltà della stagione e non era scontato”. Giacomo Raspadori, titolare nelle ultime gare con l’Atalanta, traccia un bilancio positivo del settimo posto acquisito aritmeticamente ieri dalla Dea, nonostante la sconfitta casalinga 0-1 contro il Bologna ottavo, restando però avanti grazie al confronto diretto favorevole in virtù del successo nerazzurro per 2-0 a gennaio al Dall’Ara. “Peccato aver terminato con una sconfitta, ma l’importante è aver raggiunto l’obiettivo: siamo molto contenti e anche questa volta i tifosi ci hanno dimostrato l'affetto. Giocare più partite ci aiuta. Io sono contento di scendere in campo e giocare l'Europa con l'Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, bilancio positivo per Raspadori: “Ho avuto un buon impatto e sono cresciuto”

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Atalanta, Raspadori è arrivato in Italia

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