Asti il Gauss vince il concorso su Paolo Conte | mostra in Palazzo Mazzetti

Asti ospita una mostra presso Palazzo Mazzetti dedicata alle opere realizzate dagli studenti in occasione del concorso dedicato all’universo musicale di Paolo Conte. La mostra presenta le creazioni premiate dalla giuria, che hanno interpretato i temi delle canzoni e dello stile dell’artista. Le opere vincitrici sono esposte all’interno della sede del museo, rendendo possibile ai visitatori apprezzare le interpretazioni artistiche nate dal laboratorio scolastico. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

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? Punti chiave Come hanno interpretato l'universo musicale di Paolo Conte?. Dove si possono ammirare le opere vincenti degli studenti?. Perché la commissione ha scelto proprio il progetto del Gauss?. Quali sono i dettagli dell'esposizione in Palazzo Mazzetti?.? In Breve Esposizione opere presso la Galleria degli Stemmi di Palazzo Mazzetti fino al 7 giugno.. Progetto interdisciplinare del CF Gauss unisce formazione tecnica e competenze trasversali.. Il concorso Paolo Conte Original valorizza il dialogo generazionale nella cultura astigiana.. Gli studenti dell’Istituto Professionale Paritario CF Gauss di Asti hanno conquistato il primo premio al concorso Paolo Conte Original, un riconoscimento che celebra la creatività giovanile ispirata all’universo musicale del Maestro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, il Gauss vince il concorso su Paolo Conte: mostra in Palazzo Mazzetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Faunirica", mostra di Paolo Stefanelli a Palazzo BelliniFaunirica è il neologismo che dà il titolo alla prima mostra personale di Paolo Stefanelli nella città di Firenze. Mostra personale di Paolo Spoltore, a L’Aquila ex Navata del Palazzo dell’EmicicloNel giorno dell’inaugurazione, oltre alla presenza dell’artista, Autorità Regionali e Comunali porteranno il loro saluto, mentre il critico d’arte...