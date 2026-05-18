Assunzioni da GaE le graduatorie storiche hanno il 50% dei ruoli infanzia e primaria ancora con aspiranti

Le graduatorie ad esaurimento (GaE) continuano a rappresentare il 50% dei posti disponibili per le assunzioni in ruolo dei docenti. Le graduatorie regionali e le GPS di prima fascia non influenzano questa quota, che rimane riservata agli aspiranti inseriti nelle GaE, secondo quanto previsto dalla legge del 2006. Le graduatorie storiche, quindi, mantengono una presenza stabile nelle procedure di assunzione, anche in assenza di variazioni nelle percentuali assegnate.

Le GaE hanno sempre il 50% dei posti per le assunzioni in ruolo dei docenti. Elenchi regionali e GPS prima fascia non incidono sulla quota spettante agli aspiranti inseriti nelle GaE, graduatorie ad esaurimento costituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Diritti in pillole | GaE: cosa sono davvero (e perché contano ancora)

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