Associazione Figli Amati | pellegrinaggio alla Madonna di Siponto
Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 17 si terrà un pellegrinaggio organizzato dall'Associazione Figli Amati alla Madonna di Siponto. L'evento si svolgerà nel rispetto delle tradizioni religiose e vedrà la partecipazione di numerosi fedeli provenienti dalla zona. L'iniziativa si inserisce in un calendario di incontri religiosi che si ripetono nel corso dell'anno, e rappresenta un momento di devozione e condivisione per i partecipanti. La cerimonia si svolgerà nel luogo sacro dedicato alla Madonna di Siponto.
Accogliendo il grido di dolore dell'umanità oppressa dalle guerre, dalle ingiustizie, dalle sofferenze fisiche e spirituali, anche quest’anno, a cura dell’Associazione FIGLI AMATI, mercoledì 20 maggio ore 17.00, si terrà un pellegrinaggio alla Madonna di Siponto, per affidare alla Madre di Dio, nostra protettrice e singolarissima patrona della nostra città, la custodia della VITA come dono immenso da salvaguardare dal primo all’ultimo palpito. Ore 18.00 celebrazione Eucaristica e atto di affidamento alla Madonna di Siponto . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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