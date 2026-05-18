Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 17 si terrà un pellegrinaggio organizzato dall'Associazione Figli Amati alla Madonna di Siponto. L'evento si svolgerà nel rispetto delle tradizioni religiose e vedrà la partecipazione di numerosi fedeli provenienti dalla zona. L'iniziativa si inserisce in un calendario di incontri religiosi che si ripetono nel corso dell'anno, e rappresenta un momento di devozione e condivisione per i partecipanti. La cerimonia si svolgerà nel luogo sacro dedicato alla Madonna di Siponto.

Accogliendo il grido di dolore dell'umanità oppressa dalle guerre, dalle ingiustizie, dalle sofferenze fisiche e spirituali, anche quest’anno, a cura dell’Associazione FIGLI AMATI, mercoledì 20 maggio ore 17.00, si terrà un pellegrinaggio alla Madonna di Siponto, per affidare alla Madre di Dio, nostra protettrice e singolarissima patrona della nostra città, la custodia della VITA come dono immenso da salvaguardare dal primo all’ultimo palpito. Ore 18.00 celebrazione Eucaristica e atto di affidamento alla Madonna di Siponto . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Associazione Figli Amati: pellegrinaggio alla Madonna di Siponto

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