Assessore regionale Gerosa battezza laser di ultima generazione in Aoui

Un nuovo apparecchio laser di ultima generazione è stato donato all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona dall’associazione di volontariato Giada. L’assessore regionale ha partecipato alla cerimonia di consegna, che si è svolta presso l’ospedale. Il dispositivo entrerà in funzione per le terapie di alcuni pazienti, contribuendo a migliorare le prestazioni mediche offerte dall’ospedale. La donazione si inserisce in un progetto di collaborazione tra l’associazione e le strutture sanitarie locali.

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