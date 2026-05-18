Assessore regionale Gerosa battezza laser di ultima generazione in Aoui
Un nuovo apparecchio laser di ultima generazione è stato donato all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona dall’associazione di volontariato Giada. L’assessore regionale ha partecipato alla cerimonia di consegna, che si è svolta presso l’ospedale. Il dispositivo entrerà in funzione per le terapie di alcuni pazienti, contribuendo a migliorare le prestazioni mediche offerte dall’ospedale. La donazione si inserisce in un progetto di collaborazione tra l’associazione e le strutture sanitarie locali.
L’associazione di volontariato Giada ha donato all’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona un apparecchio di laser terapia di ultimissima generazione. Si tratta di una tecnologia non invasiva e priva di ormoni, considerata top di gamma nel settore medico. Questo nuovo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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