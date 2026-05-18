Assegno unico quando arriva a maggio 2026 | date Inps

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inps ha comunicato le date di pagamento dell'assegno unico per il mese di maggio 2026. Il pagamento sarà effettuato tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. La notizia arriva attraverso il calendario ufficiale pubblicato dall'ente previdenziale, che specifica quando gli aventi diritto riceveranno l'accredito. La data di pagamento si inserisce nel ciclo previsto per questa prestazione, che coinvolge numerosi beneficiari in varie regioni.

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(Adnkronos) – Assegno unico in arrivo per il mese di maggio 2026. Secondo il calendario dei pagamenti diffuso dall'Inps infatti sarà accreditato tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. Accredito che avverrà regolarmente per chi ha una domanda già attiva e non ha cambiato condizioni reddituali o familiari tali da incidere sulla misura. L’assegno è erogato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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