Assegno di Inclusione ADI a maggio 2026 | ecco tutte le date di pagamento

A partire dal 1° gennaio 2024, è attivo l'Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà e con requisiti specifici. Le date di pagamento dell'ADI si estendono fino a maggio 2026, offrendo un aiuto continuativo alle famiglie beneficiarie. Le modalità di erogazione e le scadenze sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse tranche distribuite nel corso dei mesi.

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. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) a maggio 2026: ecco tutte le date di pagamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE cambiato il nome da Superbonus a SuperEcobonus), - dall'ADI + AFL (Assegno d'inclusione e Assegno Formazione Lavoro) con i quali Meloni ha sostituito il Reddito di cittadinanza; - colpa delle sedie a rotelle dove finiranno tutti gli sfascisti portatori di disastri x.com