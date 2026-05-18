Assapora la purezza | l’arte urbana porta la montagna in città

Un nuovo murale realizzato dall'artista Danilo Pistone, conosciuto come Neve, è apparso nei Navigli, portando un’immagine di montagna nel cuore della città. L’opera, commissionata dal marchio di acqua minerale, rappresenta un paesaggio montano con dettagli realistici e colori vivaci. La creazione si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge l’arte urbana e la promozione di valori legati alla purezza e alla natura. L’intervento si può ammirare in un quartiere noto per la sua vivacità culturale e artistica.

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