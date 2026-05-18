Asma infantile open day al Policlinico | visite e spirometrie gratuite per i bambini ecco come fare per prenotarsi
In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, il Policlinico universitario organizza un open day dedicato ai bambini. Durante questa giornata, saranno disponibili visite e spirometrie gratuite per individuare eventuali problemi respiratori. La manifestazione si svolgerà giovedì 21 maggio, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione dell’asma infantile. Per partecipare, è necessario prenotarsi seguendo le indicazioni fornite dall’ospedale.
Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dell’asma bronchiale nei bambini. In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, giovedì 21 maggio il Policlinico universitario “G. Martino” di Messina promuove un open day gratuito rivolto ai più piccoli, con visite specialistiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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