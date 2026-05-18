Asma infantile open day al Policlinico | visite e spirometrie gratuite per i bambini ecco come fare per prenotarsi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, il Policlinico universitario organizza un open day dedicato ai bambini. Durante questa giornata, saranno disponibili visite e spirometrie gratuite per individuare eventuali problemi respiratori. La manifestazione si svolgerà giovedì 21 maggio, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione dell’asma infantile. Per partecipare, è necessario prenotarsi seguendo le indicazioni fornite dall’ospedale.

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