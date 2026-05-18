Asl straordinari cancellati L’ira della Cgil | Mortificati i medici
A Lucca, centinaia di ore di straordinari sono state cancellate a medici e dirigenti sanitari a causa di un nuovo regolamento adottato dalla USL Toscana Nord Ovest. La decisione ha provocato reazioni da parte della Cgil, che ha espresso forte disappunto per le ripercussioni sui professionisti del settore. La modifica delle regole ha interessato le attività extra orario, con conseguenze dirette sul lavoro e sulla retribuzione di medici e dirigenti coinvolti. La questione ha acceso un dibattito tra le parti interessate.
Lucca, 18 maggio 2026 – Centinaia di ore di straordinari cancellate a medici e dirigenti sanitari per effetto del nuovo regolamento della Usl Toscana Nord Ovest. Un epilogo che arriva dopo che, a gennaio 2026, la Fp Cgil ne aveva già segnalato le criticità, che adesso possono mettere a rischio la salute dei cittadini. A denunciarlo sono il Segretario Generale della CGIL di Lucca, Fabrizio Simonetti e la Segretaria Generale della Funzione Pubblica CGIL Paola Freschi. Secondo le nuove regole, in pratica, le ferie non sono più un diritto irrinunciabile. Questo perché gli straordinari non possono più essere recuperati se il sanitario ha ferie arretrate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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