Asl straordinari cancellati L’ira della Cgil | Mortificati i medici

A Lucca, centinaia di ore di straordinari sono state cancellate a medici e dirigenti sanitari a causa di un nuovo regolamento adottato dalla USL Toscana Nord Ovest. La decisione ha provocato reazioni da parte della Cgil, che ha espresso forte disappunto per le ripercussioni sui professionisti del settore. La modifica delle regole ha interessato le attività extra orario, con conseguenze dirette sul lavoro e sulla retribuzione di medici e dirigenti coinvolti. La questione ha acceso un dibattito tra le parti interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui