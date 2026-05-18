Asiago oss incinta salva il fratello 42enne colto da infarto | Marina Baù non ha esitato un solo istante

A Asiago, una donna incinta ha salvato il fratello di 42 anni colto da infarto. La sorella, operatrice socio sanitaria, ha iniziato le manovre di rianimazione immediatamente, contribuendo a stabilizzare le sue condizioni. L’episodio si è verificato in una situazione di emergenza, e la prontezza della donna ha permesso di intervenire tempestivamente. La vicenda è stata resa nota dai soccorritori che hanno partecipato alle operazioni di salvataggio.

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