Una nuova iniziativa nel settore dei servizi di igiene urbana viene presentata dalla società di gestione dei rifiuti. Si tratta di un progetto chiamato ‘Transforming City’, che prevede l’introduzione di veicoli di ultima generazione progettati per migliorare le prestazioni e la sicurezza delle operazioni quotidiane. Questa iniziativa mira a integrare tecnologie avanzate nei mezzi utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio e ridurre eventuali rischi.

Tempo di lettura: 5 minuti ASIA Napoli S.p.A. presenta ‘Transforming City’, il nuovo progetto di comunicazione ispirato all’introduzione di automezzi di ultima generazione, progettati per rendere i servizi di igiene urbana sempre più efficienti, sicuri e tecnologicamente avanzati. Napoli si trasforma e guarda al futuro. Un processo di innovazione e di digitalizzazione che vedrà ASIA in prima linea, con una nuova idea di raccolta dei rifiuti, basata su mezzi e processi ecosostenibili e altamente tecnologici, che proiettano sempre più la città verso il modello delle Smart Cities. Al centro dell’idea grafica ci sono i nuovi mezzi in arrivo, che hanno ispirato la campagna di comunicazione lanciata da ASIA e realizzata da Kidea e Milagro: ‘Transforming City’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Asia Napoli ‘Transforming City’: la trasformazione dell’automezzo in robot urbano

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