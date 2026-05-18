Asfaltature a Udine nord ecco quali zone saranno coinvolte

Nella zona Nord di Udine si stanno per avviare nuovi lavori di asfaltatura, che seguono quelli già avviati di recente nella zona del Centro Studi. I lavori interesseranno diverse aree della parte settentrionale della città, con l’obiettivo di migliorare le strade e la viabilità locale. Questi interventi si inseriscono in un piano più ampio di manutenzione delle strade cittadine, con date e dettagli specifici ancora da definire. La città si prepara quindi a un nuovo step nella sua programmazione di interventi stradali.

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