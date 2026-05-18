Ascolti tv ottima chiusura per Amici male Lapponia I love iù
Nella serata del 17 maggio, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che la finale del programma musicale ha ottenuto una buona audience, mentre nel pomeriggio la vittoria di un tennista in campo si è riflessa anche sugli ascolti televisivi. La giornata ha visto risultati diversi tra i programmi, con alcuni che hanno registrato numeri più alti e altri meno soddisfacenti, come indicato dalle rilevazioni ufficiali.
Gliascolti tvdel 17 maggio assegnano la vittoria adAmici, con la finalissima che ha visto Lorenzo alzare la coppa, male il film con Erasmo Genzini,Lapponia I lov Iù,che non ha soddisfatto le aspettative. Nel pomeriggio Tv8 vola grazie aSinnere la sua finalissima, mentre in access parità tra i competitor. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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