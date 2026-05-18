Ascolti tv ottima chiusura per Amici male Lapponia I love iù

Nella serata del 17 maggio, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che la finale del programma musicale ha ottenuto una buona audience, mentre nel pomeriggio la vittoria di un tennista in campo si è riflessa anche sugli ascolti televisivi. La giornata ha visto risultati diversi tra i programmi, con alcuni che hanno registrato numeri più alti e altri meno soddisfacenti, come indicato dalle rilevazioni ufficiali.

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