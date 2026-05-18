Ascolti TV Lunedì 18 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Lunedì 18 maggio 2026, i dati Auditel riguardanti la prima serata sono stati resi pubblici. Viene indicato quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori e quale share ha raggiunto. I dati mostrano le percentuali di pubblico per ciascun appuntamento televisivo trasmesso durante la sera. La pubblicazione avviene ogni giorno mattina e include sia le cifre di ascolto che le percentuali di share, offrendo un quadro chiaro dei risultati della serata.

Ascolti TV 18 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 18 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di lunedì 18 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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