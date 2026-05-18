Ascolti tv la finale di ‘Amici’ su Canale5 vince il prime time di domenica

(Adnkronos) – La finale di 'Amici', trasmessa ieri sera domenica 17 maggio da Canale5, ha vinto il prime time con 3.483.000 telespettatori pari a uno share del 25,9%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Lapponia I love iù' che ha totalizzato 2.259.000 telespettatori pari al 13,9%. Testa a testa per il terzo gradino del podio: 'Report' su Rai3 ha ottenuto infatti 1.417.000 telespettatori (share del 7,9%) mentre 'Che Tempo Che Fa' sul Nove ha conquistato 1.437.000 telespettatori con il 7,9% di share. Fuori dal podio Su Tv8, il Gran Premio di MotoGP è stato visto da 855.000 telespettatori con il 4,7% di share mentre su Italia1 'Geostorm' ha interessato 677. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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