Nella serata di ieri, domenica 17 maggio 2026, su Rai1 Lapponia I love iù interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la finale di Amici ( ha vinto Lorenzo Salvetti ) conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Geostorm incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Hantavirus – Incubo e Fake News raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 The Tunnel – Trappola nel buio ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 17 Maggio 2026

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