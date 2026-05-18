I dati sugli ascolti televisivi della serata di ieri, domenica 17 maggio 2026, mostrano un confronto tra diverse trasmissioni. In prima serata, è stato annunciato il vincitore di Amici 2026 durante la fase di Access Prime Time. Parallelamente, si è svolto un confronto tra lo show di Maria De Filippi e una trasmissione dedicata alla regione della Lapponia. Inoltre, si è registrato uno scontro tra due volti noti della televisione, uno dei quali ha avuto un diverbio pubblico con il collega.

Gli ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio 2026, vedono lo scontro tra diversi programmi di punta fra cui Amici di Maria De Filippi e Report in prima serata, Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 nell'Access Prime Time. Vediamo tutti i dati Auditel. Ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio 2026 In prima serata, Rai 1 ha proposto Lapponia I Love You, film tv internazionale con Nicolò Galasso e Gennaro Lucci. Su Rai 2 è andata in onda la settima stagione di The Rookie, mentre Rai 3 ha trasmesso una nuova puntata di Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Rete 4 ha dedicato la serata all’approfondimento con Fuori dal Coro di Mario Giordano, mentre su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici – Il Serale, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio 2026: dalla sfida tra Amici e Lapponia I love You allo scontro Scotti - De Martino

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