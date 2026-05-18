Ascolti tv del 17 maggio con la finale di Amici non c’è storia

Il 17 maggio la finale del talent show è andata in onda di domenica, spostata appositamente rispetto alla tradizionale programmazione. La scelta è stata fatta per evitare sovrapposizioni con la finale dell’Eurovision Song Contest. I dati di ascolto mostrano che lo spettacolo ha ottenuto risultati superiori rispetto alle altre serate, superando nettamente la concorrenza. La mossa ha portato a un incremento di pubblico e a una maggiore attenzione mediatica sulla trasmissione.

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Una mossa studiata a tavolino quella di spostare la serata finale di Amici di Maria De Filippi a domenica 17 maggio, per evitare la concorrenza con la finale dell’Eurovision Song Contest, e che si è rivelata vincente. Mediaset ha scelto di rimandare di un giorno la messa in onda, in modo da sfruttare un palinsesto decisamente più favorevole per gli ascolti, in modo da portare a casa un ottimo risultato. Su Rai1 infatti era in programma il film Lapponia I love iù, mentre su Rai2, per gli appassionati del genere, gli episodi della serie The Rookie, con Nathan Fillion. Su Rai3 andava in onda una nuova puntata della trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report, su Rete4 invece l’appuntamento era con Fuori dal coro, il talk di Mario Giordano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 17 maggio, con la finale di Amici non c’è storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giovanni dedica alla nonna il brano Ounque Sarai di Irama | The Voice Kids Italy Blind Auditions Sullo stesso argomento Ascolti tv domenica 17 maggio: Lapponia i love IU’, Amici, ReportAscolti tv domenica 17 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti tv del 28 febbraio, Sanremo 2026: con la finale non c’è storiaLa finale del Festival di Sanremo 2026 ha visto trionfare Sal Da Vinci: come sempre accade per l’ultima serata della kermesse musicale, l’Italia... #AlMioPaese di #Brancale, #Levante e #Delia guidano la classifica delle canzoni più trasmesse in #radio nella prima settimana di maggio 2026. #AscoltiTv x.com Ascolti tv domenica 17 maggio: Lapponia i love IU’, Amici, ReportAscolti tv 17 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it [CR Media] Beacon Fireside Chat LIVE con Liam O’Brien e Sam Riegel! | 12 maggio 2026 19:00 ora del Pacifico reddit Ascolti tv ieri 17 maggio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 17 maggio 2026, dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. Dopo gli ascolti tv rilasciati ieri, ecco i dati Auditel e di share tv di ieri sera. Come ogni mattina, qui trovi ... mam-e.it