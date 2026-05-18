Ascolti tv 17 maggio | vince la finale di Amici 25 25.9% Lapponia I Love Iù si ferma al 13.9%

I dati sugli ascolti televisivi di domenica 17 maggio mostrano che la finale di Amici 25 su Canale 5 ha avuto 3.483.000 spettatori con uno share del 25, risultando il programma più seguito della serata. Contemporaneamente, il documentario sulla Lapponia I Love Iù si è fermato a 13,9% di share. Non sono stati segnalati altri programmi di rilievo o variazioni significative negli ascolti rispetto alle precedenti serate.

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