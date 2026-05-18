Ascolti tv 17 maggio | vince la finale di Amici 25 25.9% Lapponia I Love Iù si ferma al 13.9%
I dati sugli ascolti televisivi di domenica 17 maggio mostrano che la finale di Amici 25 su Canale 5 ha avuto 3.483.000 spettatori con uno share del 25, risultando il programma più seguito della serata. Contemporaneamente, il documentario sulla Lapponia I Love Iù si è fermato a 13,9% di share. Non sono stati segnalati altri programmi di rilievo o variazioni significative negli ascolti rispetto alle precedenti serate.
Gli ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio. La finale di Amici 25 su Canale 5 ha vinto con 3.483.000 spettatori con uno share del 25.9%, mentre i primi episodi della serie Lapponia I Love Iù su Rai1 hanno totalizzato 2.259.000 spettatori pari al 13.9% di share. Tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Amici 25 - Il quinto finalista di Amici è...
Sullo stesso argomento
Ascolti TV | Domenica 17 Maggio 2026. La finale di Amici vince la serata (25.9%), Rai1 ferma al 13.9% con Lapponia I love iù. Tv8 vola al 23.2% con il trionfo di Sinner a RomaNella serata di ieri, domenica 17 maggio 2026, su Rai1 Lapponia I love iù interessa 2.
Leggi anche: Ascolti tv ieri 17 maggio: chi ha vinto tra la finale di Amici 25 e Lapponia I Love Iù
La serata tv di domenica 17 maggio è stata dominata dalla finale di Amici di Maria De Filippi, spostata strategicamente per evitare la sfida con l’Eurovision Song Contest. Questa decisione ha portato Mediaset a ottenere un ottimo risultato negli ascolti. In conte - Facebook facebook
#AscoltiTV #TotalAudience | Venerdì 15 Maggio 2026. Uomini e Donne (+80K) e Il Paradiso (+68K) si confermano davanti a tutti Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
Ascolti Tv ieri (17 maggio): vince Amici ma la finale non sfonda, boom per SinnerLa finalissima del talent show di Maria De Filippi chiude al 25,9% di share, Rai 1 si ferma al 13,9%: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv ieri 17 maggio: chi ha vinto tra la finale di Amici 25 e Lapponia I Love IùGli ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio. Chi ha vinto tra la finale di Amici 25 su Canale 5 e Lapponia I Love Iù su Rai1 ... fanpage.it