ASCOLTI TV 17 MAGGIO 2026 | LA FINALE DI AMICI IL FILM DI RAI1 REPORT FAZIO IL TRIONFO DI SINNER

Domenica 17 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto la finale di Amici di Maria De Filippi e diverse trasmissioni sportive su Rai2, Tv8 e Sky. La serata ha incluso anche la messa in onda di un film su Rai1, oltre a programmi come Report e Fazio. Tra gli eventi più seguiti, si registra il successo di un atleta nel torneo di tennis, con una vittoria che ha attirato numerosi spettatori.

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ASCOLTI TV 17 MAGGIO 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 17 maggio 2026 con la finale di Amici di Maria De Filippi e tanto sport tra Rai2, Tv8 e Sky. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Regina Coeli – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x + x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x ( finale x ) Tg1 – x Pres. Affari Tuoi – x Affari Tuoi – x Lapponia I Love Iù – x TC – x G – x... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 17 MAGGIO 2026: LA FINALE DI AMICI, IL FILM DI RAI1, REPORT, FAZIO, IL TRIONFO DI SINNER ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25, Anticipazioni Ballottaggio Finale e Manche Serale 2 Maggio, Ecco Chi è Stato Eliminato Sullo stesso argomento Leggi anche: ASCOLTI TV 3 MAGGIO 2026: LA PENULTIMA DI ROBERTA VALENTE, RACCONTO DI UNA NOTTE, REPORT, FAZIO Ascolti tv del 17 maggio, con la finale di Amici non c’è storiaUna mossa studiata a tavolino quella di spostare la serata finale di Amici di Maria De Filippi a domenica 17 maggio, per evitare la concorrenza con... Ascolti tv domenica 17 maggio: Lapponia i love IU’, Amici, ReportAscolti tv 17 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it #AscoltiTV #TotalAudience | Venerdì 15 Maggio 2026. Uomini e Donne (+80K) e Il Paradiso (+68K) si confermano davanti a tutti Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com Ascolti tv del 17 maggio, con la finale di Amici non c’è storiaGli ascolti di domenica 17 maggio, chi ha trionfato: con la finale di Amici di Maria De Filippi non c’è storia ... dilei.it